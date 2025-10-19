Después de lo que había sido su derrota de local ante Rosario Central la semana pasada, Vélez volvió al triunfo y le ganó 2-0 a Sarmiento de Junín como visitante en el otro de los duelos que abrió la jornada del domingo de la fecha 13 del Torneo Clausura. Con goles de Manuel Lanzini y Francisco Pizzini en el segundo tiempo, los de Guillermo Barros Schelotto concretaron el triunfo que los mantiene en la lucha por comandar la Zona B, además de asegurarse un lugar en los octavos de final.

Luego de no poder mostrar una buena versión propia en el primer tiempo, el Fortín encontró la llave del marcador en la segunda mitad gracias al tanto de Lanzini. El ex River se disfrazó de centrodelantero y estuvo atento al rebote que el arquero Lucas Acosta dio en el remate previo de Dilan Godoy para poner la cabeza, marcando el 1-0 con la valla desprotegida a los 15 minutos del complemento.

Cinco minutos después, Vélez iba a encaminar la victoria a través de una muy buena jugada colectiva tras recuperar en campo rival que terminó con Godoy asistiendo de primera a Pizzini, que se tomó su tiempo para realizar un gran enganche ante el defensor rival y definir por debajo de la salida de Acosta, estableciendo cifras definitivas.

Fue triunfo y recuperación para los de Liniers, que luego del trago amargo ante Rosario Central en el José Amalfitani se recuperan ante un rival que no tuvo respuestas al 0-1 y, a pesar de su resonante triunfo ante River de la semana anterior, sigue realizando una campaña irregular y complica sus chances de estar en octavos de final (es 8° con 15 puntos, pero hoy Instituto y San Martin (SJ) podrían pasar al Verde). Por su parte, Vélez acumula 25 puntos, quedó a uno del líder Lanús que tiene 26 y aseguró matemáticamente su presencia en los playoffs del Torneo Clausura.