Este jueves de Año Nuevo, el Paseo Costero de la ciudad de Neuquén vivió una jornada caótica debido al desborde de vehículos en la Isla 132. A medida que los turistas y vecinos llegaron para disfrutar de las celebraciones en el lugar, la saturación de los estacionamientos desencadenó una serie de inconvenientes de tránsito que afectaron la circulación en el área y generaron graves trastornos en la convivencia urbana.

Francisco Baggio, Subsecretario de Medioambiente de la Municipalidad de Neuquén, en diálogo con La Primera Mañana por AM550, contó que la situación fue completamente inesperada. "En un momento, la Isla 132 tuvo totalmente saturados los estacionamientos. Ya no se podía circular, y los autos que quedaron dentro de la isla empezaron a estacionar en doble fila, bloqueando el paso", expresó Baggio.

Este desorden no solo complicó la circulación vehicular, sino que generó una cadena de conflictos. Muchos conductores decidieron dejar sus autos estacionados en doble fila y caminar hacia la zona peatonal de la rambla, lo que agudizó la situación.

"Algunos de los vehículos fueron removidos al predio municipal y otros reubicados, pero la gran cantidad de autos mal estacionados en calles de doble mano complicó aún más las maniobras", comentó el funcionario.

Uno de los puntos más críticos fue la calle Ara San Juan, donde los autos atrapados en el tráfico debían esperar que los vehículos provenientes en sentido contrario pasaran antes de poder continuar su camino. Además, el estacionamiento en doble fila bloqueaba la salida de quienes habían dejado su auto correctamente estacionado, causando una situación peligrosa y molesta para todos los involucrados.

Una actitud incomprensible

El Subsecretario Baggio también se mostró crítico con el comportamiento de algunos conductores. "No entendemos cómo, cuando los estacionamientos ya están ocupados, algunos siguen estacionando en doble fila y se bajan con su conservadora y reposera, como si nada estuviera ocurriendo", afirmó, visibilizando el impacto de la falta de responsabilidad en el ordenamiento del tránsito.

Francisco Baggio, Subsecretario de Medioambiente de la Municipalidad de Neuquén.

El funcionario subrayó que esta actitud no solo genera conflictos en la circulación, sino que también pone en riesgo la seguridad de los demás conductores y peatones. "Es inentendible esa actitud. No solo se genera un conflicto en el tránsito, sino que, además, quien estacionó correctamente y quiere salir se encuentra con una fila de autos en doble fila, lo que hace imposible su salida", agregó Baggio.

"Lo que sucedió este 1 de enero no nos había pasado nunca, pero ya tenemos claro que debemos estar mucho más atentos para prevenir este tipo de situaciones, especialmente en la Isla 132, que es un lugar con gran afluencia de vehículos en fechas como estas", afirmó Baggio.