Desde que la justicia provincial entiende y actúa en casos de narco menudeo en Neuquén, se multiplican los hechos detectados y las condenas rápidas: es notorio que es mucha la actividad de venta de drogas, y que la pelea es a brazo partido entre las fuerzas de la Ley y las del narcotráfico.

En las primeras horas del nuevo año, hubo otro caso de actuación policial-judicial en la capital neuquina, con características singulares: el narco en cuestión vendía cocaína usando el capot de su automóvil como mesa de expendio. Sí, en la calle, y sin mayores ceremonias.

Según informó la fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de las 3:30, en la toma La Familia. Allí se observó a “un grupo de personas reunidas en la vía pública, sobre calle Pelagatti, entre Richieri y Colihue”.

En ese contexto, los efectivos advirtieron que el después imputado se encontraba fraccionando clorhidrato de cocaína sobre el capó de un vehículo de su propiedad.

Allí se secuestraron 138,38 gramos de cocaína, distribuidos entre un envoltorio de mayor tamaño y 40 dosis listas para la venta, “además de dos balanzas de precisión y otros elementos vinculados a la comercialización”, indica la comunicación del Ministerio Público Fiscal.

La fiscal Silvia Moreira calificó el hecho como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en carácter de autor, y solicitó la apertura de la investigación por un plazo de 4 meses. El hombre y el lugar, se supo, habían sido “marcados” por vecinos a través del sistema de denuncias anónimas.