El último día del año fue intenso en Las Perlas: dos hombres fueron detenidos tras robar perfumes de una farmacia. El hecho ocurrió en pleno mediodía y terminó con un operativo coordinado entre la Policía de Río Negro y su par de Neuquén, que los dejó contra las cuerdas, con los productos todavía en sus manos.

Todo comenzó cuando los jóvenes, de 25 y 30 años, ingresaron al comercio y aprovecharon un instante de descuido para cargar varios perfumes. Sin perder tiempo, escaparon hacia el puente Dr. Lembeye, que conecta con Neuquén, generando tensión entre vecinos que observaron la huida y alertaron sobre la maniobra.

La fuga no duró demasiado. Minutos después, tras una comunicación entre las fuerzas policiales, la Policía de Neuquén los interceptó y confirmó que tenían los artículos robados. La coordinación entre provincias cerró el círculo. Ya en la Subcomisaría 82°, se procedió a la identificación de los demorados. Uno de ellos reside en Neuquén capital, mientras que el otro tiene domicilio en Las Perlas. Ambos fueron notificados por el delito de hurto, aunque la definición judicial sobre su futuro aún está pendiente.