El intento de robo de una moto en Roca desató en disparos en plena calle, persecución policial a toda velocidad, agresiones contra móviles oficiales y un operativo que terminó con siete detenidos, armas secuestradas y drogas encontradas en una vivienda del barrio Paso Córdoba.

Todo arrancó pasadas las nueve de la noche, cuando dos jóvenes intentaron robar una moto en Mosconi. Lo que parecía un hecho más de inseguridad se transformó en un infierno: los ladrones dispararon varias veces, sembrando pánico en la calle. La Brigada Rural reaccionó de inmediato y comenzó una persecución. Los sospechosos escaparon a toda velocidad entre las chacras en una moto de alta cilindrada y otra más pequeña.

La tensión explotó cuando los fugitivos se metieron en una casa de Paso Córdoba. Desde adentro, lejos de rendirse, empezaron a lanzar piedras contra los móviles, rompiendo vidrios y desafiando a la autoridad. La agresión fue directa, sin filtro: la Policía tuvo que ingresar para frenar la violencia y evitar que los disparos se repitieran. El enfrentamiento fue cuerpo a cuerpo, con forcejeos y resistencia feroz.

Dentro del domicilio, la escena fue todavía más oscura. No solo había más personas involucradas, sino también armas listas para usar: una pistola 9 milímetros, un revólver calibre 22, envoltorios con cocaína y marihuana, además de seis plantas cultivadas en el patio. Las dos motos utilizadas en la huida quedaron secuestradas como prueba de la fuga desesperada.

Los siete detenidos, todos mayores de edad y con domicilios en distintos puntos de Roca, quedaron a disposición de la Justicia.