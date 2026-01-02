Varios equipos operativos de la empresa EDERSA trabajan desde la madrugada de este viernes en diferentes sectores de Cipolletti para reparar instalaciones de media y baja tensión y restablecer el suministro eléctrico, luego de las intensas ráfagas de viento registradas en las últimas horas. El temporal provocó caída de árboles y ramas sobre las líneas, generando cortes de energía en barrios y accesos estratégicos de la ciudad.

Las cuadrillas operativas trabajaron hasta altas horas de la noche y retomaron tareas antes de las 7 horas, priorizando la seguridad de las personas y la estabilización de la red. Actualmente, se concentran en la zona de Entrada Novelo y Entrada La Mayorina, sobre la Ruta Provincial 151, donde la caída de álamos cortó cables de media tensión. Según estimaciones de la empresa, el servicio será restablecido antes del mediodía, siempre que las condiciones climáticas permitan avanzar con el despeje de vegetación y la reconexión segura de los conductores.

En el barrio “3 Luces” el suministro ya fue recuperado durante la mañana, tras completar inspecciones de baja tensión y ajustes en tableros de distribución. En paralelo, los equipos de EDERSA también trabajan en Entrada de la Isla Jordán, sectores cercanos al puente Julio Salto y en la zona de Ferri, donde se verifican transformadores, se corrigen acometidas y se reemplazan elementos dañados por la vibración del viento.

La empresa recordó que en este tipo de contingencias el proceso de normalización es progresivo y puede implicar cortes breves adicionales para realizar pruebas de estabilidad. Se recomienda a los vecinos mantener distancia de cables caídos, evitar podas particulares en contacto con la red y reportar con precisión cualquier anomalía visible.

Desde la empresa distribuidora destacaron la coordinación con el municipio y Defensa Civil para el retiro de árboles de gran porte y la señalización de áreas de riesgo. También remarcaron que los circuitos vinculados a servicios esenciales, como hospitales y plantas de agua, son atendidos con prioridad para minimizar el impacto en la comunidad. El operativo continuará durante toda la jornada con maniobras escalonadas y verificaciones técnicas en los sectores afectados.