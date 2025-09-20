“No duermo más”: la desesperación de una vecina de Cutral Co por peleas y drogas en la calle

Una vecina del barrio Soufal, en Cutral Co, denunció públicamente la falta de respuestas ante los reiterados disturbios que ocurren. Según relató, hace varios meses vive la situación en su casa en la zona de La Pampa, a pocos metros de la avenida San Martín.

Agregó que todo se agravó durante la Estudiantina, cuando aseguró no haber podido descansar por la música y las riñas.

“Yo me levanto a las 5 de la mañana de lunes a viernes y no pude dormir. Usan una casa abandonada para drogarse, gritan, se pelean, hacen pis en la cuadra, golpean portones y la policía dice que no puede hacer nada”, explicó la mujer al portal Cutral Co al instante.

Frente a la falta de respuestas ante reiteradas denuncias y envío de fotos y videos, solicitó que Control Urbano Municipal y otras autoridades locales intervengan para garantizar mayor seguridad en la zona.