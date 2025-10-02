Mirá el video: Así se prendió fuego un camión cerca de Sierra Grande y generó caos en la Ruta 3

Un verdadero caos se vivió este jueves por la mañana en la ruta Nacional 3, cuando un camión de la empresa Expreso Chapelco se prendió fuego de manera repentina a la altura del kilómetro 1225, unos 40 kilómetros al norte de Sierra Grande. El camión Volkswagen transportaba medicamentos desde Bahía Blanca a Trelew y terminó con pérdidas totales.

El conductor, identificado un hombre de 49 años domiciliado en Trelew, relató que todo comenzó con el reventón de un neumático, al levantar temperatura la campana de frenos, el calor encendió las otras cubiertas y ya fue imposible evitar que las llamas se extendieran rápidamente desde las ruedas hacia toda la cabina del Volkswagen Constellation.

La escena fue impactante: un automovilista que pasaba por el lugar grabó con su celular cómo una densa columna de humo negro se levantaba sobre la ruta y podía observarse desde varias decenas de kilómetros. El camión quedó sobre la banquina y fue envuelto por lenguas de fuego que devoraron por completo el tractor.

Bomberos llegaron al lugar y, tras un arduo trabajo, lograron sofocar las llamas. Cerca de las 10:20 confirmaron que no había riesgo de explosión y habilitaron el paso controlado de vehículos. Finalmente, pasadas las 11:30, la ruta fue despejada y el camión incendiado quedó a un costado, con destrucción total del tractor.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos, aunque las pérdidas materiales fueron totales. El tránsito en la zona recién volvió a la normalidad cerca del mediodía.