Discusión por el pago del boleto terminó con un colectivo vandalizado

Un hombre de 40 años fue detenido en Córdoba tras destrozar un colectivo con un martillo de emergencia, luego de un ataque de furia provocado por la negativa del chofer a recibir dinero en efectivo.

El violento episodio ocurrió este jueves por la mañana en un colectivo de la línea 11 de Coniferal, en la parada ubicada sobre el boulevard Illia al 600, en el barrio de Nueva Córdoba. El pasajero intentó pagar su boleto con billetes, modalidad que no está permitida, ya que el sistema de transporte urbano solo acepta tarjeta RedBus y SUBE.

Tras una breve discusión, el hombre desató su furia: tomó el martillo de emergencia del colectivo y rompió todas las ventanillas y la puerta, provocando que los vidrios estallaran y se dispersaran por la unidad.

El chofer reaccionó rápidamente y activó el botón antipánico, lo que permitió que patrullas de la Policía de Córdoba llegaran al lugar en pocos minutos. El agresor, que sufrió heridas cortantes en las manos por los vidrios, fue atendido por médicos del servicio de emergencia y luego quedó detenido a disposición de la Justicia.

Según informó el comisario Claudio Jiménez, ni el chofer ni los demás pasajeros resultaron heridos, aunque vivieron momentos de pánico y tensión debido al accionar del hombre.