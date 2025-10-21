Independiente-Obras, y Biguá-Berazategui, animarán una gran jornada en el Ruca Che

Gran noche de Liga nacional femenina en el estadio Ruca Che. Independiente y Biguá vuelven a presentarse en la “Casa de la gente” ante dos equipos con mucha historia: Obras y Berazategui.

Las entradas del evento se podrán conseguir con descuento en las sedes de los clubes, en Independiente José Rosa 245 de 10 a 13hs, y de 16 a 18hs, mientras que en Biguá en calle Rio Negro 1630 de 14 a 18hs.

Serán dos jornadas con dos cotejos, hoy martes 21 dese las 18hs, Independiente abrirá recibiendo a Obras. Las rojas llegan con racha de 5 partidos, y un triunfo de visitante ante Lanús. Será la primera vez que el elenco de Remolina oficializará de local.

Por su parte, Obras Sanitarias es uno de los líderes en el inicio de la Conferencia Sur, ganó 4 de los cinco partidos que disputó, tendiendo entre sus filas a tres neuquinas: Karla Sarit, Julia Bosque, y Natassja Kolff, estas dos con pasado en la camiseta roja.

Biguá viene de tres derrotas como visitante, y de local irá por la recuperación

Posteriormente, desde las 21hs será el turno de Biguá recibiendo a Berazategui, equipo que ya enfrentó en su segunda gira, y que cayó por apenas dos puntos. El elenco de Jaime acumula 1 victoria en cuatro presentaciones, buscando en el Ruca Che seguir con su racha luego del debut ante las rojas donde se quedó con la victoria.

Por su parte Berazategui acumula dos triunfos en cuatro presentaciones. Uno de los equipos animadores de las últimas temporadas que buscará sumar de visitante en Neuquén.

El miércoles de invierten rivales, Biguá 18.30hs contra Obras, mientras que las Rojas se verán con Berazategui 21hs. en estadio las entradas tendrá un valor de 15mil pesos, anticipadas son con descuento.