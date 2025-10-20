La cooperativa agropecuaria más grande del país en Río Negro

Río Negro se convirtió esta semana en el centro de la mirada agropecuaria nacional. La cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA), la más grande del país y una de las más importantes de América Latina, visitó la provincia para conocer los proyectos de nuevas áreas bajo riego, electrificación rural y modelos de producción integrados que están transformando los valles rionegrinos. La comitiva recorrió Negro Muerto y el Valle Inferior, donde la inversión pública y privada empieza a consolidar un polo productivo moderno y sustentable.

El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, recibió a los referentes de AFA junto al Secretario de Agricultura, Lucio Reinoso. Durante la jornada, se mostraron las obras de infraestructura, se visitaron los proyectos agrícolas-ganaderos y se mantuvieron reuniones para analizar oportunidades de inversión y cooperación. La provincia presentó un esquema integral que combina riego, energía y agregado de valor en origen, buscando consolidar un modelo productivo con impacto real en empleo y arraigo rural.

Banacloy destacó que la visita de AFA es “una señal concreta de confianza y una oportunidad para el futuro. Que la cooperativa más grande del país ponga la mirada en Río Negro demuestra que estamos construyendo condiciones reales para producir más y mejor. El sur tiene hoy un papel protagónico en la agricultura nacional”.

El ministro agregó que proyectos como Negro Muerto y el Valle Inferior son ejemplos claros de cómo la inversión pública abre camino al crecimiento privado. Allí, la agricultura y la ganadería se integran en un mismo modelo, generando empleo, arraigo y valor agregado en origen. Para Banacloy, esa es la matriz productiva que Río Negro quiere consolidar: moderna, sustentable y con identidad local.

ecorrida por los valles rionegrinos: La comitiva visitó campos y obras de infraestructura que integran agricultura y ganadería de manera sustentable.

Nuevas oportunidades para quienes producen en los valles

Por su parte, AFA manifestó interés en acompañar este proceso a través de provisión de insumos especializados, instalación de centros de acopio y articulación de servicios para productores locales. Su modelo cooperativo, basado en integración y asociatividad, complementa la estrategia provincial y abre nuevas oportunidades para quienes producen en los valles.

La visita también sirvió para mostrar los proyectos de nuevas áreas bajo riego, financiados con más de 80 millones de dólares destinados a infraestructura eléctrica y canales de riego. Se proyecta la expansión productiva en más de 100.000 hectáreas, incluyendo Negro Muerto, Guardia Mitre, Pomona–San Antonio y Colonia Josefa. En Negro Muerto, la infraestructura permite integrar agricultura extensiva con ganadería de ciclo completo, consolidando un modelo mixto que maximiza el uso de agua y suelo y agrega valor en origen.

Finalmente, Banacloy agradeció la visita de la comitiva de AFA , liderada por el presidente Darío Marinozzi y otros referentes, y subrayó que “el futuro productivo está en Río Negro. En su gente, en su capacidad de innovar y en el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. Esto no es un proyecto: es una realidad que se construye todos los días desde el territorio”.

Río Negro reafirma así su compromiso con el desarrollo sustentable, el empleo rural y el arraigo en los valles, mostrando que su crecimiento agrícola-ganadero ya no es una promesa, sino una realidad concreta que empieza a marcar la agenda productiva nacional.