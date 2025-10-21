Un importante operativo de rescate se desplegó en horas de la tarde del lunes, luego de que se recibiera un llamado de emergencia alertando sobre la posible caída de una persona al río Neuquén, en cercanías de la confluencia.

El aviso fue realizado por los Bomberos Voluntarios de Cipolletti, quienes solicitaron la intervención de personal especializado tras recibir información sobre un joven desaparecido en el cauce del río. Inmediatamente, efectivos de la Brigada de Buceo y Rescate de Neuquén, junto a un móvil policial con embarcación semirrígida, se dirigieron al sector de calle Obrero Argentino al final, donde iniciaron las tareas de búsqueda.

Los buzos realizaron un rastrillaje intensivo por ambas márgenes de los ríos Neuquén y Limay, sin obtener resultados positivos en los primeros momentos del operativo.

Posteriormente, gracias a un aviso del Servicio Integral de Atención Médica de Emergencias (SIARME) de Cipolletti, se confirmó que el joven había sido hallado con vida sobre un islote, frente a Isla Jordán. Se trataba de un menor de 16 años, quien fue rescatado por la embarcación y trasladado de inmediato hacia la costa.

En el lugar trabajaron de manera coordinada Prefectura Naval Argentina, Protección Civil de Cipolletti y personal sanitario del SIARME, quienes asistieron al menor en primera instancia. El adolescente se encontraba consciente y en estado estable al momento de ser derivado al hospital local de Cipolletti para su evaluación médica.