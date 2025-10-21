La Municipalidad de Neuquén retomará este martes por la noche el operativo de limpieza sobre la avenida Mosconi (ex Ruta 22), luego de que la semana pasada una inspectora de tránsito fuera embestida por un conductor en estado de ebriedad, que además destrozó tres motos. El hecho, que conmocionó a la comunidad y puso en evidencia los riesgos que enfrentan los trabajadores municipales, obligó a suspender momentáneamente las tareas programadas.

La actividad se reanudará a partir de las 22 y se extenderá hasta las 3 de la madrugada, con el despliegue de unos 70 trabajadores de distintas áreas, entre ellos personal de Tránsito, Defensa Civil y Limpieza Urbana, además de maquinaria pesada y camiones. El operativo cubrirá el tramo comprendido entre la calle Leguizamón y O’Connor, dependiendo de la cantidad de residuos acumulados.

Subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, confirmó que las tareas reinician desde el mismo punto en el que ocurrió el incidente, con el objetivo de continuar con la limpieza profunda de la arteria y garantizar la seguridad vial. “Por supuesto que si venís borracho manejando a alta velocidad vas a terminar ocasionando un accidente como el que fue ocasionado la semana pasada”, advirtió Haspert, quien pidió máxima precaución a quienes circulen durante el horario de trabajo: “Si ves balizas e indicaciones, bajá la velocidad y tomá la colectora para traspasar el operativo”.

El grave episodio tuvo lugar el pasado martes durante un operativo similar. Un conductor que manejaba con 1,63 gramos de alcohol por litro de sangre atropelló a una inspectora de tránsito y destrozó tres motocicletas oficiales. El vehículo no contaba con seguro, y su conductor intentó escapar de la escena, aunque fue interceptado y posteriormente demorado por la policía. Además, se le retuvo la licencia y se le secuestró el automóvil.

“Tuvimos mucha suerte de que los daños fueron solamente materiales. De lo contrario, hoy estaríamos lamentando una tragedia”, reconoció Haspert.

El municipio ya inició acciones legales contra el responsable del hecho, según había anticipado el subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio. La inspectora lesionada se encuentra fuera de peligro y continúa en recuperación.

Desde la Municipalidad reiteraron que estos operativos nocturnos se realizan en días de menor tránsito - habitualmente martes o miércoles- para minimizar riesgos y optimizar resultados. Además de mejorar la seguridad vial retirando materiales peligrosos como piedras, arena y cartones, estas acciones contribuyen a mantener una buena imagen de la ciudad, especialmente en su rol como destino turístico y paso obligado para viajeros de toda la región.