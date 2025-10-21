Fabiola Yáñez ventiló la polémica actitud de Alberto Fernández con su hijo: “Nunca lo…”

Fabiola Yáñez regresó a la Argentina tras pasar más de un año instalada en Madrid junto a su hijo Francisco. La ex primera dama había decidido mudarse luego de denunciar por violencia de género a Alberto Fernández, buscando comenzar una nueva etapa lejos del país y del foco mediático.

Durante su estadía en España, Fabiola Yáñez se mantuvo activa profesionalmente: trabajó como conductora y redactora en el medio digital Okdiario, donde intentó reconstruir su vida personal y laboral. Sin embargo, en los últimos días decidió volver al país, principalmente por el bienestar de su hijo.

“Vine con Francisco y nos vamos a quedar acá, extrañamos mucho, y también para que él pueda revincularse con su padre, que hace un año y ocho meses que no lo ve porque nunca viajó a visitarlo”, expresó en diálogo con A la tarde (América TV). Con tono sereno, pero firme, Yáñez dejó entrever su decepción ante la falta de compromiso paternal del expresidente.

La periodista aseguró que su intención es priorizar la estabilidad emocional de su hijo y facilitar el vínculo con su padre. “Se hace muy difícil que pueda tener una interacción de calidad a la distancia. Ahora estamos acomodando cosas para que todo sea fluido y de la mejor manera para Francisco”, sostuvo.

Consultada sobre las declaraciones recientes de Alberto Fernández, quien afirmó que su expareja había retenido ilegalmente al niño, Fabiola Yáñez fue tajante: “Eso no es verdad. En Madrid me otorgaron residencia hasta 2028. Él podía verlo cuando quisiera, jamás hubo un impedimento”. Además, subrayó que “durante todo este tiempo, el centro de vida de Francisco era España”, desmintiendo cualquier irregularidad legal.

En relación con su causa judicial contra el exmandatario, Fabiola aclaró que continúa en curso y que prefiere mantenerse enfocada en su hijo. “Soy una persona resiliente. Pude salir adelante y ocuparme de Francisco de la mejor manera. De lo demás se encargará la Justicia”, afirmó.

La comunicadora también explicó su decisión de alejarse de los medios: “Fue para sanar cuestiones de muchos años. Soy una mujer fuerte y ojalá mi experiencia ayude a otras personas que pasaron por algo similar”.

Por último, Fabiola Yáñez habló sobre su presente sentimental y dejó abierta la posibilidad de volver a enamorarse: “La vida es amor y hay que apostar a eso siempre”. Con esa frase, cerró una entrevista en la que mostró fortaleza, introspección y una clara prioridad: el bienestar de su hijo.