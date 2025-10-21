En un operativo desarrollado por personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 16, lograron la detención de un joven con pedido de captura vigente, quien intentó darse a la fuga al ser identificado. El hecho ocurrió alrededor de las 14:50, en inmediaciones de calle Casimiro Gómez.

El detenido fue identificado como Juan Pablo Lisaucas, de 24 años, quien al momento de su aprehensión portaba una pistola calibre 11.25, un arma de fuego de alta potencia. Según informaron fuentes policiales, el sujeto ofreció resistencia, intentando huir a pie. Fue reducido tras una breve persecución, durante la cual intentó ocultar un teléfono celular arrojándolo al suelo.

El comisario Damián Arguello, jefe de la Comisaría 16, le confirmó a Pancho Casado en La Mañana es de la Primera por AM550 que Lisaucas era buscado en el marco de una investigación por lesiones graves, ocurridas durante un tiroteo en septiembre en la intersección de Estanislao del Campo y calle Rosario. En ese hecho, un joven resultó con una herida de bala en la cabeza y permanece internado en estado crítico, posiblemente con secuelas permanentes.

“Lisaucas es el principal sospechoso de ese ataque. No podemos afirmarlo categóricamente aún, pero estuvo presente en el lugar del tiroteo. En su momento ingresó por sus propios medios al hospital, diciendo que fue una víctima circunstancial, pero todo indica que participó activamente”, señaló el comisario Arguello.

El joven detenido también está siendo investigado en una causa por amenazas calificadas y violación de domicilio, y tendría vínculos con una banda delictiva local. En investigaciones previas, la policía ya había realizado allanamientos en una vivienda de barrio Cuenca XV, donde se halló un importante arsenal de armas de guerra. Lisaucas y otro individuo frecuentaban ese domicilio, y se presume que no solo acudían allí como visitantes, sino que podrían haber tenido acceso directo al armamento.

Además, su entorno delictivo lo vincula con Romero, otro sujeto detenido recientemente, quien está relacionado con la familia Sosa, conocida en la zona por su actividad criminal.

“El arma secuestrada será sometida a pericias balísticas para determinar si fue utilizada en otros hechos violentos donde se encontraron vainas del mismo calibre. El poder de fuego de este tipo de pistolas es considerable”, añadió Arguello.

Durante las próximas horas, se definirá la situación procesal de Lisaucas. La justicia aguarda los informes del Departamento de Criminalística para avanzar en la causa y determinar su responsabilidad en los distintos hechos en los que aparece implicado.