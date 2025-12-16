La Fórmula 1 oficializó el regreso del Gran Premio de Portugal para las temporadas 2027 y 2028, según se anunció a través de sus redes oficiales. La competencia volverá a desarrollarse en el Autódromo Internacional del Algarve, en Portimão, el mismo escenario que albergó las carreras en 2020 y 2021. Este circuito reemplazará al Gran Premio de los Países Bajos de Zandvoort en el calendario, con un acuerdo inicial de dos años que garantiza la presencia portuguesa en la Máxima.



La última vez que la F1 visitó el trazado portugués fue el 2 de mayo de 2021, durante la pandemia, cuando Lewis Hamilton se impuso con Mercedes, seguido por Max Verstappen y Valtteri Bottas en el podio. Desde entonces, el circuito estuvo ausente del calendario hasta este anuncio que marca su vuelta después de seis años.

Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, celebró la noticia destacando tanto la pasión de la afición portuguesa como las características del circuito. "Estoy encantado de que regrese al calendario y de que este deporte siga despertando la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción desde la primera curva hasta la bandera a cuadros", expresó en el comunicado oficial.



El Autódromo Internacional del Algarve se destaca por sus 4,6 kilómetros de extensión, un diseño técnico con desniveles pronunciados y curvas rápidas que desafían a los pilotos y generan carreras dinámicas. Portugal logró incorporarse al calendario en 2020 y 2021 gracias a su capacidad para organizar eventos internacionales con menores restricciones sanitarias que otros países europeos, y ahora confirma su regreso como parte de los ajustes que la categoría realiza en su calendario a mediano plazo.