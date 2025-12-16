Kylian Mbappé obtuvo una victoria clave fuera de la cancha. Tras varios años de disputa judicial, la Justicia falló a favor del delantero francés en el juicio que mantenía con el París Saint Germain y determinó que el club deberá pagarle 61 millones de euros por incumplimientos contractuales.

El conflicto entre Mbappé y el PSG se arrastraba desde hace casi tres temporadas y tuvo como eje principal la salida del futbolista rumbo al Real Madrid. El jugador reclamaba deudas salariales y denunciaba un accionar desleal por parte del club parisino, que, a su vez, había presentado una contrademanda millonaria acusándolo de incumplimientos graves.

En un primer momento, Mbappé había solicitado una compensación cercana a los 263 millones de euros y la modificación de su contrato, mientras que el PSG respondió con un reclamo aún mayor. Sin embargo, el Tribunal de Derechos Laborales de Francia se inclinó por la postura del futbolista y reconoció su derecho a percibir los montos adeudados, fijando la cifra final en 61 millones.

El origen del conflicto se remonta al inicio de la temporada 2023/24, cuando el delantero fue apartado del plantel profesional tras negarse a renovar su vínculo. La decisión generó un fuerte cortocircuito con la dirigencia del PSG, que buscaba asegurar una venta para evitar su salida libre. Meses más tarde, Mbappé fue reincorporado al grupo, pero ya había manifestado su intención de cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid, algo que finalmente se concretó.

Desde el club parisino, el principal argumento defensivo fue la existencia de un supuesto acuerdo verbal para que el jugador resignara parte de su salario a cambio de quedar libre, una versión que Mbappé siempre negó. La Justicia consideró determinante la falta de documentación que respaldara ese compromiso y falló en favor del delantero.

“Llevamos 18 meses reclamando el pago de los salarios que le debían y es lo que hemos obtenido”, expresó Delphine Verheyden, abogada del futbolista. Si bien el fallo representa un golpe duro para el PSG y una victoria simbólica para Mbappé, desde ambas partes no descartan que la disputa continúe por otras vías legales durante el próximo año.

Así, el delantero francés cierra un capítulo tenso de su pasado en París con un triunfo contundente en los tribunales y deja al descubierto una relación que terminó de la peor manera.