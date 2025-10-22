Buscan confirmar si el cadáver hallado en el río Negro pertenece a un joven desaparecido en Viedma

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que aún no se pudo corroborar la identidad del cuerpo hallado en el río Negro, a la altura del kilómetro 53 de la Ruta Nacional 250. El cadáver fue extraído del agua por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y trasladado a la morgue del hospital Zatti de Viedma, donde se realizará la autopsia durante este miércoles. El procedimiento busca determinar la causa del fallecimiento y avanzar en la identificación formal.

La investigación está a cargo del fiscal en turno, José Chirinos, quien ordenó una serie de pericias complementarias para confirmar la identidad del hombre encontrado flotando en el río. En paralelo, se reunió con familiares del joven Carlos Alberto Tomasini, de 20 años, desaparecido desde el 8 de octubre en Viedma. La familia había realizado una denuncia por desaparición de persona, y fue informada de la aparición del cuerpo.

Hasta el momento, no se estableció oficialmente si el hallazgo guarda relación con el caso Tomasini. Las autoridades judiciales mantienen extrema cautela institucional y evitaron brindar precisiones sobre el estado del cuerpo o elementos que permitan vincularlo directamente con el joven desaparecido. La zona del hallazgo se encuentra en inmediaciones de un campo cercano a Guardia Mitre, donde se había intensificado el rastrillaje en los últimos días.

Carlos Tomasini, de 20 años, desapareció el 8 de octubre en Viedma

La autopsia será clave para determinar la causa del deceso y aportar elementos que permitan avanzar en la identificación. El MPF cuenta con la denuncia penal, registros médicos, testimonios y datos aportados por la familia, que podrían ser cotejados con los resultados forenses.