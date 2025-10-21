Encontraron un cuerpo a orillas del río Negro: trabajan para identificarlo

El cauce del río Negro volvió a ser escenario de un hallazgo que conmociona. En horas de la mañana, personal policial encontró el cuerpo de un hombre a la altura del kilómetro 53 de la Ruta Nacional 250, en cercanías de Guardia Mitre. El sector, ubicado más allá del paraje Sauce Blanco, donde funciona la balsa que une las dos márgenes del río, pertenece a un establecimiento rural de un conocido productor de la zona.

Efectivos de la Policía de Río Negro y del Cuerpo de Criminalística trabajaron en el lugar para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes. Las tareas apuntan a establecer las causas del fallecimiento y confirmar la identidad del cuerpo hallado.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que podría tratarse de la persona buscada en el marco de un hecho de abigeato ocurrido días atrás en el mismo sector rural. En ese episodio, el propietario del campo había denunciado que dos individuos ingresaron en moto a su propiedad, tras romper un alambrado, en plena luz del día. Uno de ellos fue detenido, pero el otro logró escapar y desde entonces era intensamente buscado.

El predio, de unas mil hectáreas, se extiende junto al río en una zona de difícil acceso, cubierta de vegetación cerrada y montes de olivillos. Según publicó el portal NoticiasNet, el área presenta riesgos naturales para quienes no la conocen: hay brazos del río y sectores de yuyal que complican la orientación y el desplazamiento.

El comisario Gustavo Rodríguez confirmó que, en esa región, sólo hay una búsqueda activa de persona desaparecida y pertenece a Carlos Alberto Tomasini, un joven de 20 años que su familia reportó como ausente el pasado 8 de octubre. Según el parte oficial, fue visto por última vez en el barrio San Martín, en Viedma. Al momento de su desaparición vestía una camisa negra, un pantalón de jeans azul y zapatillas deportivas.

Por estas horas, la Justicia aguarda los resultados de las pericias para determinar si el cuerpo hallado corresponde a Tomasini. Las autoridades solicitaron que cualquier información que pueda ayudar a la investigación sea comunicada a la comisaría más cercana, al 911 o al 2920 505433.