Paola Lens, la argentina de 26 años que era buscada en España tras aceptar una oferta laboral, se presentó en una comisaría de Mallorca y "está bien", según confirmó la Policía Nacional. Su madre, que está viajando a dicho país, comentó que hace un rato la contactaron de una Jefatura policial para informarle que la joven se encuentra allí a resguardo.

"La Policía Nacional, que había iniciado una investigación para localizar a la joven, ha confirmado esta mañana que Paola ha sido localizada por el Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Policía Nacional en perfecto estado", confirmaron desde el medio local Diario de Mallorca.

En este sentido, anunciaron que, según lo manifestado por la propia joven, no se trató de una desaparición forzosa, sino que fue voluntaria. La Policía aseguró que está "realizando su vida con normalidad disponiendo de su libertad deambulatoria como persona mayor de edad". Aunque restan conocer detalles, Paola se presentó ante las autoridades debido a la repercusión que tuvo el caso.

Gabriela, la mamá de Paola, aseguró este miércoles por la mañana, antes de viajar a España, que recientemente recibió un llamado desde una comisaría a la cual se habría acercado la joven. La mujer señaló que todavía no tuvo contacto con su hija y que el viaje hacia España ya estaba planificado antes del llamado, motivo por el cual cuando arribe a dicho país se va a dirigir hasta la comisaría.

La joven estaba desaparecida desde el 14 de octubre cuando dejó de responder los mensajes y llamadas de sus familiares y amigos. Pese a que se subía historias a sus redes sociales, sus padres manifestaron que no era Paola quien lo está publicando.

Para ellos la principal sospecha siempre fue que la joven fue secuestrada o raptada por una red de trata tras llegar a Mallorca para un supuesto trabajo como niñera. Ahora, se buscará saber cuál es la verdad detrás del caso que generó conmoción a nivel nacional.