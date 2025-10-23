Cinco neuquinos resultaron heridos tras el vuelco de una camioneta en Ruta 3, cerca de Viedma

Un accidente vial se registró este jueves por la mañana, alrededor de las 6:30 en la Ruta Nacional 3, a la altura del camino rural 4, a unos 15 kilómetros de Viedma. Una camioneta Toyota Hilux volcó y dejó como saldo a cinco personas con heridas de diversa consideración. El vehículo quedó sobre la sub banquina, con sus cuatro ruedas apoyadas, y los ocupantes —tres hombres y dos mujeres— ya se encontraban fuera del habitáculo al momento de la llegada de los equipos de emergencia.

El personal de la Base 80 del Cuerpo de Seguridad Vial tomó conocimiento del siniestro y acudió al lugar para constatar la situación. Ante la magnitud del hecho, se solicitó de inmediato la intervención del Sistema Integrado de Atención Médica de Emergencias, SIARME, que envió dos ambulancias. También se sumó una unidad del hospital Artémides Zatti que trasladó a todos los heridos para su atención médica. Las personas presentaban cortes y otras lesiones, aunque no se informó oficialmente sobre el estado clínico de cada uno. Según trascendió, viajaban desde Centenario con destino a San Blas.

El Fiscal de turno Guillermo Ortiz dispuso una serie de medidas judiciales. Entre ellas, ordenó que se realicen entrevistas a los ocupantes del rodado con el objetivo de corroborar el accionar previo al vuelco y determinar si existe alguna responsabilidad en la mecánica del accidente. La investigación busca establecer si hubo factores externos, fallas técnicas o imprudencia al volante.

Asimismo, se ordenó el trabajo del Gabinete Criminalístico y del médico policial en el lugar del accidente para realizar las pericias de rigor. Estas tareas incluyen el relevamiento fotográfico, la toma de muestras y el análisis del estado del vehículo, la calzada y las condiciones climáticas al momento del siniestro. Los resultados serán incorporados a la causa judicial que se abrió para esclarecer lo ocurrido.