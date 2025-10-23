Un violento enfrentamiento entre dos grupos de personas se desató durante la madrugada de este miércoles en el barrio El Arenal, de San Martín de los Andes. La pelea, que involucró agresiones físicas y el uso de elementos contundentes, se desarrolló en plena vía pública, generando alarma entre los vecinos de la zona.

El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Los Pinos y Los Pehuenes, donde los residentes alertaron a la Policía sobre la magnitud de los disturbios. Al arribar al lugar, una comisión policial constató que los involucrados seguían agrediéndose, por lo que intentaron mediar para detener la confrontación. Sin embargo, los agresores ignoraron las advertencias y comenzaron a arrojar piedras contra el personal de seguridad, lo que obligó a los efectivos a realizar un disparo disuasivo con escopeta para dispersar a los violentos.

El saldo de la intervención fue la demora de cuatro hombres, quienes fueron trasladados al Hospital Dr. Ramón Carrillo para ser evaluados médicamente antes de quedar a disposición de la Comisaría 43. Sin embargo, la situación no terminó ahí: en medio de los disturbios, los oficiales detectaron que una mujer, conocida en el ámbito delictivo como “La Cuerva”, había sufrido una herida cortopunzante en el abdomen.

Según informó Realidad Sanmartinense, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) arribó al lugar y trasladó a “La Cuerva” de urgencia al hospital. La mujer fue sometida a una cirugía, la cual se desarrolló sin complicaciones. Aunque se encuentra estable y fuera de peligro, permanece sedada y bajo observación médica, con custodia policial en el lugar.