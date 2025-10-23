Lourdes de Bandana fue encontrada por la Policía tras 19 días desaparecida

Después de 19 días de incertidumbre, la cantante Lourdes Fernández, conocida como Lourdes de Bandana, fue finalmente ubicada por las autoridades en la provincia de Buenos Aires, según confirmó el periodista Ignacio González Prieto al aire de TN. Desde esta mañana, la artista se encuentra en contacto con la Policía, cumpliendo los protocolos correspondientes de protección y asistencia.

Según González Prieto, Lourdes no se encontraba con su expareja, y por razones de seguridad no se puede divulgar su ubicación exacta. Las autoridades buscan trasladarla a la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, donde recibirá atención especializada.

En ese marco, la cantante será sometida a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, para determinar posibles secuelas, estrés o traumas, y se realizará una revisión médico-legal para constatar si presenta lesiones compatibles con violencia de género, ya sea de larga, media o corta data. Según explicó González Prieto, estas evaluaciones incluyen la detección de golpes, marcas de estrangulamiento y otras señales físicas que puedan evidenciar abusos.

El caso tomó mayor notoriedad tras un posteo de Lourdes en redes sociales, en el que denunció maltratos sufridos por parte de su expareja, Leandro García. La cantante compartió una imagen con su rostro lleno de moretones y enumeró situaciones de abuso, incluyendo filmaciones y fotografías sin consentimiento, manipulación a través de bebidas y amenazas encubiertas. “El amor no duele”, escribió Lourdes, en un mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones similares.

Este jueves, García fue sorprendido por efectivos policiales que buscaban localizar a la cantante, aunque sin éxito. La investigación sigue en curso, mientras Lourdes recibe asistencia profesional para garantizar su seguridad y su recuperación física y emocional.