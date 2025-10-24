Un operativo judicial en el barrio Belgrano reveló un centro de acopio de objetos robados y actividades ilegales, tras el allanamiento de una casa que ya había sido clausurada desde principios de mes. Durante el procedimiento secuestraron televisores, consolas de videojuegos, celulares, herramientas y bebidas alcohólicas que se comercializaban de manera no autorizada.

La medida fue realizada ayer por la Fiscalía de Robos y Hurtos, con la colaboración de la Policía provincial, y autorizada por el juez de garantías Juan Manuel Kees. El asistente letrado Luciano Vidal encabezó el procedimiento en el domicilio ubicado en la calle Bahía Blanca al 500.

La vivienda había sido clausurada el 10 de octubre tras un allanamiento vinculado a microtráfico de drogas. En esa oportunidad, se encontraron estupefacientes y los ocupantes fueron imputados por la Fiscalía de Narcocriminalidad.

Durante el nuevo operativo, los investigadores secuestraron consolas PlayStation 3 y 5 con varios joysticks, televisores de distintos tamaños, dos notebooks, diez teléfonos celulares, cinco cascos de moto, herramientas como una amoladora industrial y un taladro, además de una mesa de ping pong y sombrillas de jardín.

La Dirección de Comercio municipal detectó que en el lugar funcionaba un delivery ilegal de bebidas alcohólicas, secuestrando envases y latas de cerveza y vodka, y labrándose un acta por infracción comercial.

La Fiscalía trabaja ahora en vincular los bienes incautados con denuncias de robos ocurridos en distintas zonas de la ciudad, incluyendo calles Perticone, Tierra del Fuego, Mitre, Libertad, Río Negro y Richieri. La hipótesis es que los responsables trasladaban los objetos robados a la vivienda inmediatamente después de cometer los delitos.

Tras el allanamiento, la vivienda volvió a ser clausurada y todos los bienes quedaron a disposición de la Justicia. La fiscalía evaluará ahora cada secuestro para determinar su vinculación con hechos delictivos y definir si se avanzará con la formulación de cargos correspondientes.