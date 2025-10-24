Un transformador cayó de un camión e impactó sobre una combi en la ruta de los Siete Lagos

Un incidente vial ocurrido en la tarde del jueves generó preocupación en la ruta de los Siete Lagos, a unos 15 kilómetros de San Martín de los Andes y cerca del acceso a Quila Quina. Un camión de modelo antiguo que transportaba un generador de gran tamaño, perdió parte de su carga cuando el vehículo tomó una curva a alta velocidad. El artefacto cayó sobre el asfalto y generó un grave accidente.

El desprendimiento del transformador provocó que el pesado equipo impactara contra una combi que circulaba en sentido contrario, en dirección al acceso al Cerro Chapelco. En el vehículo menor viajaban únicamente el conductor y un pasajero. El chofer sufrió una lesión leve en la muñeca y manifestó dolor cervical, aunque no requirió traslado hospitalario.

Tras el impacto, la combi chocó contra el guardarraíl y quedó detenida sobre uno de los carriles, mientras que el camión se desplazó hacia la banquina opuesta. Con ayuda de la pluma del propio camión, el transformador fue retirado del centro de la calzada, lo que permitió mantener la circulación vehicular sin interrupciones mayores.

Personal de los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes intervino en el lugar para realizar tareas preventivas ante un posible derrame de combustible. Las autoridades viales y policiales trabajaron para garantizar la seguridad del tránsito y esclarecer las causas del siniestro.

Según informó el comisario Rubén Ahumada al medio RealidadSM, se trató de Mercedes Benz 11/14 con semirremolque y pluma, que viajaba desde Villa La Angostura hacia San Martín de los Andes, con un grupo electrógeno de gran tamaño a bordo, que fue lo que se desprendió e impactó contra la camioneta que circulaba en sentido contrario.