Así es la “casa del horror” donde se perpetró el triple femicidio en Florencio Varela

Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron brutalmente asesinadas el pasado 19 de septiembre en lo que la justicia investiga como una venganza vinculada al narcotráfico. El hecho ocurrió en una vivienda de Florencio Varela, que desde ese día quedó marcada como la “casa del horror”.

La Policía halló la vivienda en la noche del martes 23 de septiembre, deteniendo a dos personas que intentaban limpiar las manchas de sangre. A la mañana siguiente, los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados en un pozo en el patio del domicilio.

El fiscal de la causa, Adrián Arribas, confirmó que el móvil del crimen está vinculado a una trama de narcotráfico, donde el engaño y la venganza jugaron un papel central.

Hasta el momento, nueve personas fueron detenidas. Ocho se encuentran en Argentina y una más, Matías Agustín Ozorio, fue capturada en Perú. Entre los acusados se encuentran:

- Ariel Giménez, quien cavó y tapó el pozo donde se hallaron los cuerpos.

- Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los líderes de la banda.

- Celeste Magalí Guerrero y Miguel Silva, propietarios de la vivienda.

- Daniela Ibarra y Maximiliano Parra, encontrados limpiando manchas de sangre.

- Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, identificada en el auto de apoyo.

- Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, detenido en Perú a la espera de extradición.

El crimen fue registrado en un video que circuló en redes sociales, mostrando detalles que hoy conforman pruebas clave en la investigación. Ver el video del horror en la casa.