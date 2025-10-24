Dos mujeres, una neuquina, detenidas en Roca por robar y usar tarjetas de crédito

Una patrulla que recorría las calles del norte roquense dio con dos mujeres que escapaban en plena madrugada y dejaron un tendal de pruebas atrás. La escena, que comenzó con una simple sospecha, terminó destapando una seguidilla de robos y estafas con tarjetas bancarias. Las jóvenes de 24 años, una local y otra neuquina, fueron detenidas.

Todo empezó cerca de las 2.30 del jueves, cuando un móvil de la Comisaría 21°, realizaba tareas de prevención por la esquina de Kennedy y Las Heras. En la oscuridad de la noche, los efectivos notaron a dos jóvenes que, al ver el patrullero, se pusieron nerviosas, arrojaron algo al piso y salieron corriendo. Esa reacción fue suficiente para que los agentes intervinieran de inmediato.

Minutos después, y con apoyo de personal femenino, las sospechosas fueron reducidas e identificadas. En el lugar se hallaron tarjetas de crédito y débito, una cédula verde y un DNI perteneciente a una mujer de 25 años que había denunciado el robo de su billetera el día anterior en una zona cercana. No solo le habían sacado los documentos: también usaron las tarjetas para hacer compras en distintos comercios.

Ambas detenidas, de 24 años, quedaron a disposición de la Fiscalía 5. Una de ellas tiene antecedentes por hechos similares; la otra, domiciliada en Neuquén capital, también estaría vinculada a maniobras de fraude. La Justicia ordenó el secuestro de todo el material y citó a la víctima para el reconocimiento formal.