Una angustiante búsqueda mantiene en vilo a toda la región: dos personas permanecen extraviadas en el volcán Lanín, dentro de una zona no habilitada y de altísimo riesgo, mientras una tormenta de nieve y viento blanco ingresa en la montaña.

El Parque Nacional Lanín confirmó que el operativo comenzó cerca de las 20:30 del jueves, cuando se activó el protocolo de emergencia. Desde ese momento, más de 20 rescatistas del ICE Lanín y guardaparques de Tromen y Puerto Canoa se encuentran trabajando sin descanso para dar con los desaparecidos.

Las condiciones son extremas: la cara sur del volcán —donde fueron vistas por última vez las personas— no está habilitada para ascensos, debido a su pendiente peligrosa y difícil acceso. Allí, la nieve, el hielo y las ráfagas hacen casi imposible avanzar.

El operativo genera preocupación e indignación, ya que los equipos de rescate deben arriesgar sus vidas en condiciones límite, con recursos y costos que se disparan en cada minuto de búsqueda.

Mientras la tormenta se intensifica, los esfuerzos se concentran en mantener comunicación y asegurar rutas seguras para el personal. El temor más grande es que las bajas temperaturas y el temporal impidan llegar a tiempo.

La angustia crece con el paso de las horas y el Lanín vuelve a mostrar su cara más temible: imponente, pero mortal cuando no se respetan las reglas.