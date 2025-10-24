¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 24 de Octubre, Neuquén, Argentina
Angustiante operativo de rescate

Buscan a dos personas desaparecidas en una zona no habilitada del volcán Lanín: nieve, viento blanco y frío extremo

El operativo comenzó el jueves a las 20.30 tras el aviso del Parque Nacional Lanín. Las personas se encuentran en la cara sur, una zona de acceso muy peligroso.

Por Redacción

Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 09:23
Una angustiante búsqueda mantiene en vilo a toda la región: dos personas permanecen extraviadas en el volcán Lanín, dentro de una zona no habilitada y de altísimo riesgo, mientras una tormenta de nieve y viento blanco ingresa en la montaña.

El Parque Nacional Lanín confirmó que el operativo comenzó cerca de las 20:30 del jueves, cuando se activó el protocolo de emergencia. Desde ese momento, más de 20 rescatistas del ICE Lanín y guardaparques de Tromen y Puerto Canoa se encuentran trabajando sin descanso para dar con los desaparecidos.

Las condiciones son extremas: la cara sur del volcán —donde fueron vistas por última vez las personas— no está habilitada para ascensos, debido a su pendiente peligrosa y difícil acceso. Allí, la nieve, el hielo y las ráfagas hacen casi imposible avanzar.

El operativo genera preocupación e indignación, ya que los equipos de rescate deben arriesgar sus vidas en condiciones límite, con recursos y costos que se disparan en cada minuto de búsqueda. 

Mientras la tormenta se intensifica, los esfuerzos se concentran en mantener comunicación y asegurar rutas seguras para el personal. El temor más grande es que las bajas temperaturas y el temporal impidan llegar a tiempo.

La angustia crece con el paso de las horas y el Lanín vuelve a mostrar su cara más temible: imponente, pero mortal cuando no se respetan las reglas.

