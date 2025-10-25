Alrededor de las 18 del viernes, un nene de 9 años que circulaba en bicicleta fue atropellado por un camión Scania en el semáforo de la Ruta 40, cruce con calle Salvador. El menor sufrió lesiones importantes y fue trasladado al hospital zonal, donde se encuentra internado en terapia intensiva bajo seguimiento y observación.

El comisario Fabián Fajardo, jefe de la Policía Caminera local, informó a Bariloche 2000 que se investiga la dinámica del accidente mediante filmaciones del momento y relatos de testigos.

El conductor del camión, que realizaba un recorrido desde El Bolsón hacia Buenos Aires, arrojó resultado negativo en el control de alcoholemia. La carga que transportaba tenía un peso aproximado de 20 toneladas, y su itinerario quedó suspendido hasta que se determinen los alcances de las lesiones del menor.

El accidente ocurrió mientras el transporte de carga circulaba por la Ruta 40 en sentido oeste-este, chocando con la bicicleta del niño en un cruce urbano. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los detalles de este grave hecho. Según trascendió, el chofer tenía el semáforo en verde y la marca de frenada en el asfalto confirma el intento de evitar el choque.

En el operativo intervinieron, además de la Policía Caminera, un móvil de Bomberos de Dina Huapi y la ambulancia del hospital local.