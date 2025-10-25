En la madrugada de este sábado, alrededor de las 2, una Toyota Hilux protagonizó un grave accidente en la Ruta Nacional 40, a la altura del Club Bancarios, en el ingreso a Chos Malal. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo se salió de la calzada e impactó violentamente contra un poste del EPEN, provocando daños considerables en la estructura y afectando también la fibra óptica de Rock Digital. El choque generó una interrupción momentánea del servicio de internet en la zona.

El impacto dejó severos daños en la camioneta, aunque el conductor, que fue trasladado al hospital local, resultó con golpes leves y posteriormente se retiró por sus propios medios. El accidente, que ocurrió en plena oscuridad de la madrugada, pudo haber tenido consecuencias más graves dada la velocidad y la fuerza del impacto contra la infraestructura eléctrica.

En el lugar trabajaron de manera conjunta personal policial, sanitario y del EPEN, quienes se encargaron de asistir al conductor, controlar el tránsito y reparar el tendido afectado. Las autoridades reiteraron la importancia de extremar las precauciones al transitar por la Ruta 40, especialmente durante la noche, y aseguraron que se continuará investigando las causas que derivaron en este violento choque.