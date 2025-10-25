Un enfermero fue atropellado por una camioneta y está en terapia intensiva

Un enfermero de 37 años de Centenario lucha por su vida luego de sufrir un violento siniestro vial el viernes por la tarde. El hombre, que se desplazaba en motocicleta, fue atropellado por una camioneta de una empresa petrolera en la intersección de la avenida Traful y calle Coihue.

El hecho ocurrió pasadas las 18 horas, cuando la víctima —que conducía una Mondial 110 cc roja— circulaba en dirección oeste-este por la avenida. Según relataron testigos, el motociclista tenía prioridad de paso al momento de cruzar, pero al advertir la presencia de una Ford Ranger que avanzaba por Coihue, frenó para evitar un choque directo. Esa maniobra le hizo perder el control y derrapó, cayendo pesadamente sobre el asfalto.

En medio del impacto, una de las ruedas de la camioneta le pasó por encima de la cabeza. El casco reglamentario que llevaba puesto evitó una tragedia mayor, aunque sufrió heridas de consideración y una importante pérdida de sangre.

Fue asistido en el lugar por personal médico y trasladado inicialmente al hospital Dr. Natalio Burd de Centenario. Debido a la gravedad de sus lesiones —entre ellas fracturas de rostro, costillas y un neumotórax—, fue derivado al Hospital Castro Rendón de Neuquén capital, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Familiares del enfermero indicaron que su estado es delicado y que aguardan novedades sobre su evolución en las próximas horas.

El conductor de la camioneta, una Ford Ranger perteneciente a una firma petrolera de Comodoro Rivadavia, viajaba junto a otro hombre y quedó a disposición de la investigación. En el lugar trabajó personal policial y del área de Tránsito para determinar las causas exactas del siniestro.