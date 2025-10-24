Tragedia en la Ruta 23: un camión perdió el acoplado y un hombre murió en el acto

La Ruta Nacional 23 volvió a teñirse de tragedia. Este jueves, minutos antes de las ocho de la noche, un violento accidente se cobró la vida de un hombre de 69 años a pocos kilómetros del paraje Nahuel Niyeu, en el centro rionegrino. Según confirmó el comisario Gustavo Rodríguez, todo ocurrió en cuestión de segundos, cuando un camión que transportaba fardos perdió el acoplado, desatando una escena imposible de evitar.

El acoplado se cruzó de carril justo cuando un vehículo particular avanzaba en sentido contrario. El conductor del auto no alcanzó a frenar ni a esquivar el impacto. El choque fue de frente, brutal. El estruendo se escuchó a varios metros y dejó el asfalto cubierto de restos metálicos y pasto seco esparcido por todas partes.

Los primeros en llegar fueron los efectivos de la Unidad de Valcheta, que confirmaron el peor desenlace. El hombre murió casi en el acto, atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo. Su acompañante, una mujer que viajaba en el asiento del acompañante, fue rescatada con vida pero en estado crítico y trasladada de urgencia al hospital de Viedma.

“Fue un golpe tremendo, el auto quedó destruido. El acoplado se soltó y lo tomó de lleno”, contó uno de los rescatistas que trabajó en el lugar. Durante más de dos horas, la ruta permaneció cortada mientras la Policía Científica realizaba las pericias y los bomberos removían los restos del rodado.

El comisario Rodríguez confirmó que se investiga por qué el acoplado se desprendió y si hubo una falla mecánica o un error humano.