Pagó 16 neumáticos con un cheque falso por más de $10 millones y terminó detenido en Neuquén

Un importante procedimiento policial se llevó adelante esta mañana en la ciudad de Neuquén, en el marco de una investigación por una millonaria estafa. Personal del Departamento Delitos Económicos, dependiente de la Dirección Delitos Neuquén, realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Provincias Unidas, donde se logró la detención de un hombre presuntamente vinculado con la maniobra.

La causa se inició a partir de la denuncia de un empleado de una reconocida firma comercial, quien en septiembre concretó la venta de dieciséis neumáticos por un valor superior a los 10 millones de pesos. Como forma de pago, el comprador entregó un cheque que resultó ser apócrifo, lo que derivó en la apertura de la investigación.

Tras una serie de tareas de inteligencia, los investigadores lograron localizar el domicilio donde se encontraba el sospechoso. Con la intervención de la fiscal de Delitos Económicos, Valeria Panozzo, y la autorización del juez de Garantías Luciano Hermosilla, se concretaron órdenes de allanamiento y requisa vehicular.

Durante el operativo —que contó con la participación de efectivos de la División Estafas y Otras Defraudaciones— se procedió a la identificación de los moradores, la aprehensión del presunto autor y el secuestro de teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

El hombre fue trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación que busca determinar si actuó solo o formaba parte de una red dedicada a este tipo de delitos económicos.