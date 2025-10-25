Quiso robar mercadería en la feria del Parque Central y fue detenido

La tranquilidad del sábado por la tarde en el Parque Central de la ciudad de Neuquén se vio alterada cuando un intento de hurto en plena feria terminó con la intervención policial y un hombre demorado.

Todo ocurrió pasadas las 17, en el sector donde los feriantes exponen sus productos. Según relataron testigos, un hombre se acercó a uno de los puestos, tomó una bolsa con prendas de vestir y trató de retirarse del lugar con paso apurado. Sin embargo, uno de los comerciantes notó la maniobra y lo enfrentó antes de que pudiera escapar.

El presunto ladrón, al verse descubierto, arrojó la mercadería al suelo e intentó correr hacia la zona de paradas de colectivos, generando revuelo entre los presentes. De inmediato, los feriantes dieron aviso a la Policía.

Minutos después, personal de la División Motorizada —que patrullaba la zona— inició un recorrido por el parque y logró ubicar a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por los testigos. Tras ser identificado, fue reconocido como el autor del intento de hurto.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedó demorado a disposición de la fiscalía de turno, mientras se realizan las actuaciones correspondientes.

Gracias al rápido accionar de los feriantes y de la Policía, la situación no pasó a mayores y la feria pudo continuar con normalidad.