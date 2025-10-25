Un grupo de personas encapuchadas agredió y desalojó a dos jóvenes de un domicilio en el barrio Bouquet Roldán de la ciudad de Neuquén, tomando posesión del inmueble de manera ilegal. Detuvieron a cinco personas, que quedaron en libertad a las pocas horas.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 17 del barrio La Sirena, la cual intervino inmediatamente y logró la demora de tres individuos vinculados con la usurpación. Mientras el operativo policial se encontraba todavía en el domicilio usurpado, interceptaron a otros dos sospechosos, ya que encontraron en poder de uno de los sujetos un arma de fuego calibre 22 con municiones.

Por disposición de la Fiscalía de Delitos Económicos, más tarde, los cinco involucrados recuperaron la libertad supeditada a la causa, con prohibición de acercamiento al domicilio y a las víctimas.

En horas de la tarde, un allanamiento judicial permitió el secuestro de plantas de cannabis, cocaína, municiones, un cuchillo con manchas hemáticas (de sangre), un teléfono celular y documentación de las víctimas. Además, se detectó y clausuró una conexión clandestina de gas.

La Policia le devolvió la vivienda a su legítima propietaria y el caso quedó en manos de la Fiscalía.