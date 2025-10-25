Una familia de Centenario fue atacada por desconocidos quienes disparaton con armas de fuego hacia su vivienda, en un hecho que dejó como saldo a su perro herido y múltiples vainas servidas en la calle. Los disparos fueron efectuados desde la vía pública y provocaron daños en la propiedad, donde en ese momento había adultos mayores y menores de edad.

El violento episodio ocurrió este jueves, pasadas las 22:30, en la intersección de las calles El Salvador y Tucumán. Vecinos del sector afirmaron que, durante la tarde, ya se habían escuchado otras detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Quinta encontró cuatro vainas servidas de distintos calibres. En el domicilio, un perro mestizo perteneciente a la familia resultó con heridas producto del ataque y debió ser asistido.

De acuerdo con información publicada por el sitio Centenario Digital, los autores de los disparos se movilizaban en una motocicleta tipo enduro y escaparon hacia la segunda meseta tras la balacera.

Afortunadamente no hubo personas heridas, aunque el hecho generó conmoción entre los vecinos. El estado de salud del animal aún no fue confirmado, mientras continúa la investigación para determinar las causas del ataque y dar con los responsables.