Con un Centro Cívico colmado de vecinos y turistas, Bariloche inauguró este lunes 8 de diciembre su temporada navideña con el tradicional encendido del Árbol de Navidad. El evento, impulsado por EMPROTUR, incluyó un despliegue artístico que marcó el inicio de un calendario que se extenderá hasta el 6 de enero, con actividades diarias, ornamentación urbana y propuestas culturales pensadas para todas las edades.

La jornada comenzó a las 20 horas con el espectáculo Rock & Walsh, que hizo cantar y bailar a las infancias y sus familias. Minutos después, el esperado Grinch irrumpió en escena para abrir la Peña Navideña y sumar humor al clima festivo. Desde las 21, la Orquesta Filarmónica de Río Negro presenta el concierto Argentina en Navidad, acompañada por el músico invitado Daniel Ruggiero, en una interpretación que emocionó al público y reforzó el espíritu de celebración.

El momento más esperado llegará a las 21:45, cuando Papá Noel encabece el acto simbólico del encendido del Árbol de Navidad y la iluminación del Centro Cívico. El instante será acompañado por aplausos, fotos y la emoción compartida de residentes y visitantes, que vivirán la magia de ver cómo la ciudad se transformaba en escenario navideño.

La programación continuará con propuestas como la Casa de Papá Noel, la Aldea Navideña, el Show del Grinch y el Mercado Navideño, que se desplegarán en distintos puntos de alta concurrencia. Con esta agenda, Bariloche busca consolidarse como destino turístico y cultural durante las fiestas, ofreciendo un circuito festivo que combina tradición, música y actividades para toda la familia.