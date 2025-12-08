La ciudad de Neuquén dio inicio formal a las celebraciones de Navidad con el encendido del árbol de 18 metros instalado en el Monumento a San Martín. El evento convocó a una multitud que obligó a cortar la Avenida Argentina y la calle Roca, según confirmó el móvil de Prima Multimedios.

Aunque no hubo cifra oficial, el boulevard de Avenida Argentina —a lo largo de unas dos cuadras— permaneció completamente colmado por vecinos, visitantes del fin de semana largo y personas llegadas desde diversas localidades.

Entre las autoridades presentes estuvieron el intendente Mariano Gaido, el presidente de CALF, Marcelo Severini, el jefe de Gabinete provincial Juan Luis Ousset y la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero.

Un evento central en la “Capital Navideña”

El encendido se realizó entre las 21 y las 23, acompañado por la presentación de más de 100 voces pertenecientes a tres agrupaciones corales:

Coro de Adultos Mayores “Arco Iris” , dirigido por Pablo Arroyo.

Coro de Cámara “Por Muchos Años” , bajo la dirección de Damián Cazeneuve.

Coro Gospel en la Patagonia, conducido por Israel Alberto Matamal.

Las presentaciones incluyeron repertorios populares con identidad local y obras propias del género gospel, que forman parte de la apuesta cultural de esta edición navideña.

Luces en el centro y en el oeste

Además del árbol central, Cooperativa CALF activó la iluminación temática instalada sobre la calle Godoy, en el oeste de la ciudad. La luminaria permanecerá encendida durante todo diciembre.

Cómo sigue la agenda navideña

La Municipalidad de Neuquén anunció que el cronograma continuará con actividades culturales y gastronómicas: