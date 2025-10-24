Once años de prisión para el hombre que mató a su cuñado de un disparo en el pecho en Centenario

En una audiencia realizada este viernes, un tribunal impuso una pena de 11 años de prisión efectiva a Diego Armando Corbould, declarado responsable del homicidio de su cuñado, Sebastián Manuel Vázquez, ocurrido durante la madrugada del 5 de mayo en la ciudad de Centenario.

La condena fue solicitada por la asistente letrada Carolina Gutiérrez, quien calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor. La defensa no presentó objeciones al pedido de la fiscalía.

Según la investigación, entre las 3 y las 5 de la madrugada, Corbould se dirigió junto a un familiar al domicilio donde Vázquez convivía con una hermana del acusado. “Una vez arribados al lugar e inmediatamente después de que la víctima abriera la puerta de la casa, Corbould, sin mediar palabra, le realizó un disparo a corta distancia con un pistolón calibre 12 a la altura del tórax, provocándole la muerte de manera inmediata”, relató Gutiérrez durante la audiencia.

Horas más tarde, el acusado se presentó voluntariamente en la comisaría de Centenario y entregó el arma utilizada. Las autoridades confirmaron que existían conflictos previos entre Corbould y la víctima.

La audiencia se desarrolló en dos etapas. En la primera, fiscalía y defensa presentaron un acuerdo de responsabilidad, que fue homologado por los jueces Luis Giorgetti y Cristian Piana, y la jueza Natalia Pelosso. En la segunda parte, tras un cuarto intermedio, el tribunal resolvió fijar la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

Durante la investigación, que comenzó inmediatamente después del hecho, se realizaron allanamientos y peritajes que incluyeron el secuestro del arma y otras medidas de prueba que permitieron esclarecer lo sucedido.

La condena de once años de prisión efectiva deja firme la responsabilidad penal de Corbould, quien continuará detenido cumpliendo la sanción impuesta por el tribunal.