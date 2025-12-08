En la mañana de este lunes feriado, alrededor de las 10:30, el rápido accionar policial ayudó a evitar una posible tragedia, en un momento de gran tránsito cuando muchos vecinos volvían a sus ciudades después del finde largo y otros se dirigían hacia los lagos y ríos de la zona.

Fue allí cuando Personal de la División Motorizada del Departamento Coordinación General intervino en un siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1450.

Mientras el móvil oficial se dirigía hacia la ciudad de Neuquén, los efectivos advirtieron una camioneta con un remolque semirrígido que obstruía parcialmente la calzada. El vehículo, una camioneta de trabajo, había sufrido la pérdida de una rueda delantera derecha y presentaba daños en la punta de eje. A pesar del incidente, no se registraron personas lesionadas.

El conductor ya había solicitado un servicio de remolque y aguardaba su llegada, sin embargo el vehículo estaba atravesado en la calzada en una zona de curva, y si otro rodado circulaba a alta velocidad podía impactarlo y provocar un accidente.

Por ello con el objetivo de evitar riesgos para otros usuarios de la ruta y agilizar la circulación, el personal policial realizó una reparación provisoria en la rueda del semirrígido. Para llevar adelante la maniobra con seguridad, fue necesario interrumpir momentáneamente ambas manos de la ruta, lo que permitió desplazar el conjunto vehicular y liberar por completo la cinta asfáltica.

Tras finalizar las tareas y restablecer la normal circulación, la unidad policial retomó su recorrido hacia destino, sin ningún herido ni incidente.