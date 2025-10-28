La Corte lo dejó sin excusas: siete años por violar a la novia de su amigo

Brian Ezquiel Barrientos ya no podrá seguir vendiendo el cuento de la “relación consentida”. La Corte Suprema le bajó el martillo y confirmó la condena: siete años y dos meses de prisión por violar a la pareja de su amigo en Cipolletti. Entró como fantasma en la madrugada, aprovechó que la puerta no tenía cerradura, y dejó atrás una escena digna de una película de terror doméstico. A la v´citima el hecho la cambió para siempre, cayó en las drogas y hasta tuvo dos intentos de suicidio.

La mujer dormía con su hijo. Barrientos empujó la puerta, la sorprendió, la sometió tres veces y dejó como testigos mudos una silla rota y una heladera corrida. No fue una cita romántica, fue una invasión. Y la Justicia lo entendió así.

La Justicia determinó que Barrientos intentó disfrazar el horror con una historia de vino, besos y pantalones cortos. El abusador reconoció que tuvieron relaciones sexuales, pero que ella lo invitó, que lloró por su pareja, que se le subió encima. Que todo fue “consensuado”. Pero el tribunal no se dejó convencer. La víctima lo desmintió y brindó detalles escalofriantes, y los testigos, una amiga, su madre, y su pareja, confirmaron los daños que le produjo el abuso. "Si hubiera sido consentido, los dos se callaban la boca", refelxionó el novio, que llegó minutos después del ataque.

Barrientos esperó la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema con prisión domiciliaria y pulsera electrónica. Pero el 20 de septiembre lo mandaron al penal, donde recibió el fallo. Ahora no hay más excusas, ni más recursos para comenzar a cumplira la sentencia judicial impuesta por los jueces Julio Sueldo, Alejandra Berenguer y Guillermo Baquero Lazcano.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 16 de mayo de 2020. El abusador ingresó a la casa de la mujer, que se encontraba durmiendo sola con su pequeño hijo y la accedió carnalmente a la fuerza en tres oportunidades. El atacante sabía que la puerta de la casa no tenía llave, sólo tuvo que abrirla. Ella pensó que era su novio, pero enseguida advirtió que se trataba de una persona más corpulenta ylo reconoció. Le exigió que se retirara, pero el hombre la tomó por la fuerza y pese a que opuso resistencia la accedió carnalmente contra una mesa y también en una silla que se rompió por el peso de ambos.

La víctima no solo sufrió el ataque físico. Su vida se partió en dos. Según la Oficina de Atención a la Víctima, sigue con miedo de cruzarse al agresor, lo ha visto en la calle y eso la desestabiliza. Cayó en el consumo de drogas y tuvo dos intentos de suicidio.