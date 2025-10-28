Muerte bajo el camión regador: condenan al Municipio de Río Colorado por la tragedia de un trabajador

Murió haciendo su trabajo, y encima, el municipio quiso echarle la culpa. La historia del empleado municipal de Río Colorado, aplastado por un camión regador en plena calle, vuelve a tomar fuerza con el fallo demoledor del fuero Contencioso Administrativo de Roca, que condenó al Municipio por su falta de mantenimiento, negligencia y desinterés absoluto por la seguridad laboral.

El drama ocurrió cuando el trabajador detuvo la marcha del Ford F-1400 en la esquina de Alberdi y French para intentar arreglar una falla mecánica. El camión ya venía con desperfectos y sin las mínimas medidas de seguridad, pero igual lo hacían salir a la calle. El hombre, como podía, se tiró debajo del rodado para destrabar el sistema de aire que bloqueaba las ruedas. En segundos, el vehículo comenzó a rodar solo y lo aplastó sin darle oportunidad de escapar. Murió ahí mismo, en el asfalto, mientras cumplía con su jornada laboral.

Su esposa y sus hijos quedaron devastados, sin sostén económico y con una bronca que transformaron en demanda judicial. El reclamo incluyó daño moral, patrimonial y gastos futuros, además de remarcar que las fallas del camión eran conocidas por la administración municipal, pero nadie había hecho nada.

El Municipio, el intendente y hasta la aseguradora hicieron lo de siempre: lavarse las manos. Afirmaron que el trabajador fue el culpable “por no activar los frenos ni apagar el motor”, y la aseguradora hasta dijo que el camión “no figuraba en la póliza”. Todo eso fue pulverizado por el juez, que aplicó el artículo 55 de la Constitución de Río Negro, declaró inconstitucional una ordenanza municipal que pretendía limitar la responsabilidad del Estado y dejó bien en claro que la culpa fue del municipio por no garantizar condiciones seguras de trabajo.

En su fallo, el juez fue lapidario: hubo falta de servicio por omisión. El camión no tenía mantenimiento, ni verificación técnica, ni medidas de seguridad mínimas. Y peor: las deficiencias ya habían sido advertidas por el sindicato y los superiores jerárquicos. Aun así, el vehículo seguía circulando, poniendo en riesgo a quienes lo manejaban. El intendente fue desligado de culpa directa, pero el municipio no se salvó. Deberá indemnizar a la familia y revisar con urgencia los protocolos de seguridad en todo su parque automotor.