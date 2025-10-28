En la noche de este lunes, un hecho delictivo fue frustrado gracias a la intervención de un efectivo policial que se encontraba de franco. El incidente tuvo lugar en la intersección de avenida del Trabajador y Stefanelli, donde un adolescente fue sorprendido justo cuando intentaba escapar con una motocicleta robada.

Todo comenzó cuando el uniformado, que se encontraba en su tiempo libre, notó a un joven descendiendo por la calle Chrestia mientras trasladaba una moto. En ese momento, una mujer comenzó a pedir auxilio, manifestando que le habían robado su vehículo.

Ante la situación, el policía no dudó en actuar y persiguió al sospechoso, logrando interceptarlo a pocos metros del lugar. Tras la intervención, se constató que el menor de edad había sustraído la motocicleta minutos antes del enfrentamiento.

La Policía acudió rápidamente al lugar, con personal de la División Motorizada DCG y de la Comisaría Primera, quienes aseguraron el vehículo y continuaron con los trámites correspondientes. Además, el menor fue puesto a disposición de la Comisaría de la Niñez y Adolescencia, quien tomó intervención en el caso.

