Amenazaron a adolescentes y los detuvieron con “tumberas" en el auto

Tres jóvenes fueron detenidos en el barrio Melipal luego de un presunto intento de robo a un grupo de menores, cerca de la 1:30, en la esquina de Huilén y 1° de Mayo. Desde el Centro de Monitoreo Urbano alertaron a la Policía sobre un auto gris cuyos ocupantes habrían intentado robar pertenencias a varios chicos. Según testigos, uno de ellos incluso habría mostrado lo que parecía ser un arma antes de escapar.

Minutos después, durante un patrullaje, un móvil policial detectó un Honda Accord gris con las mismas características. Los agentes interceptaron el vehículo en la esquina de 1° de Mayo y Empedrado.

En su interior viajaban tres hombres, uno de 20 años y dos de 22. Al revisar el auto, los efectivos encontraron a simple vista dos armas caseras tipo “tumbera” y una munición suelta sobre el asiento trasero.

Los tres ocupantes fueron demorados y trasladados a la Comisaría 21°, junto con el vehículo, que quedó secuestrado para una revisión más exhaustiva.

La fiscal de turno, Noelia Stillger, ordenó el secuestro del auto y dispuso continuar con las pericias correspondientes para determinar si las armas fueron utilizadas en otros hechos.