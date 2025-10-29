Los mensajes íntimos del “Señor Jota”: qué encontraron en la celda del acusado del triple crimen

Las anotaciones que fueron secuestradas en la celda donde se alojaba Joseph Freyser Zabaleta Cubas, conocido también como Señor Jota, se dieron a conocer y, para las autoridades judiciales abocadas al caso por el triple crimen narco, se tratan de elementos que demuestran su implicancia como autor intelectual de los asesinatos, pese a que el acusado lo negó en su indagatoria.

Entre los escritos a los que accedió la agencia Noticias Argentinas, se lograron secuestrar números de teléfono, pedido de alimentos y del supermercado, indicaciones y hasta una carta de amor.

En una hoja aparece un celular y debajo un mensaje que decía: “Para lo que necesite, escriba y arreglamos”.

En otro papel hay escrito un pedido de empanadas, pizza, shampoo, budines, gaseosas y cigarrillos.

Pero, lo sorprendente, es que también se encontraron cartas de amor, el cual está firmado por “tu colombiana”: “Me encanta todo con vos, mi Jota. Qué rico, Dios, quiero hacerte el amor mil veces, papi mío. Ricura de hombre”.

Esta última fue recibida el 22 de septiembre, es decir tres días después de los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Este martes Señor Jota fue indagado por el fiscal Adrián Arribas durante cuatro horas y la autoridad señaló que el acusado “declaró, negó los hechos y dijo que desconocía a los otros detenidos”.