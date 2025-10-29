Tragedia en la ruta 250: Mató a un matrimonio cipoleño y seguirá libre

La noche del 11 de julio fue una de esas que quedan marcadas. Sobre la ruta Nacional 250, a la altura de Colonia Josefa, un matrimonio cipoleño murió, cuando una camioneta Toyota Hilux se cruzó en su camino e impactó contra la Jeep Renegade en la que viajaban. Luego de la tragedia, llegó ahora a los tribunales: la Justicia le formuló cargos contra un hombre de 29 años, por doble homicidio culposo y lesiones graves culposas, y seguirá libre.

La imputación cayó sobre el hombre oriundo de General Conesa, quien conducía la Toyota Hilux que impactó de forma semi frontal contra la Jeep Renegade en la que viajaban Luis Armando Pacheco y Lorena Rosana Bórquez. Según la acusación, el choque ocurrió alrededor de las 22. La pareja iba rumbo a Viedma, junto a la hermana de Lorena, cuando la camioneta que venía en sentido contrario invadió el carril y los embistió de lleno.

El resultado fue devastador: Luis murió en el acto, y su esposa, Lorena, falleció pocos minutos después, durante el traslado al hospital de Lamarque. La hermana sobrevivió, pero con fracturas y múltiples lesiones.

La escena del accidente fue un cuadro de horror. Los vehículos quedaron destrozados sobre el asfalto mojado, y los equipos de emergencia trabajaron durante horas para rescatar a las víctimas. La tragedia dejó una marca profunda en Cipolletti, especialmente entre los compañeros de Pacheco, un enfermero con 29 años de servicio en Leben Salud y la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén.

En la audiencia de formulación, la fiscalía presentó pruebas contundentes: actas del Destacamento Vial de Pomona, certificados médicos, pericias de Criminalística, testimonios de testigos y los informes de los vehículos secuestrados. Todo apunta a que el imputado habría perdido el control de su camioneta en una zona de curva, sin lograr evitar el impacto.

Pese a la gravedad del hecho, el hombre seguirá en libertad mientras avanza la investigación. El juez de Garantías impuso medidas cautelares: deberá presentarse periódicamente en el Juzgado de Paz, no podrá conducir ningún vehículo y tiene prohibido salir del país sin autorización.

La causa, caratulada como doble homicidio culposo y lesiones graves culposas en concurso ideal, quedó bajo los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal. En lenguaje llano: la justicia investiga si hubo una imprudencia al volante que terminó con dos vidas y dejó una familia destruida.