Secta rusa: dos mujeres detenidas en Neuquén acusadas por esclavizar a una joven que dio a luz en cautiverio

Finalmente, para la Justicia hay pruebas de que bajo la fachada de un espacio de meditación en la tranquilidad era el frente de una siniestra organización criminal. Dos mujeres rusas fueron imputadas por integrar una red dedicada a la explotación sexual y la reducción a la servidumbre. Ambas fueron detenidas en abril durante un allanmiento en un hostel de Neuquen Capital y quedaron a disposición de Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche. Ya son 21 los acusados en la causa, que tiene detenido al líder de la organización, Konstantin Rudnev.

Según la acusación que se planteó en la Justicia Federal, participaron en la captación de una joven de 22 años en Rusia. La trajeron al país con falsas promesas, la mantuvieron bajo control y, en marzo pasado, dio a luz a un bebé en un hospital local. Detrás del parto había algo más que una historia humana: una trama de abuso, manipulación y poder.

Una red con fachada espiritual

La fiscalía sostuvo en la formulación de cargos, que las imputadas, identificadas como D.Z. y N.P., eran parte de una red con al menos otros 21 involucrados. Usaban la fachada de un “espacio de yoga y sanación” para captar mujeres y someterlas a todo tipo de vejámenes.

Las dos fueron detenidas en un hostel de Neuquén, luego de que el propietario sospechara de sus movimientos y alertara a la policía. El viaje a la capital neuquina fue de urgencia, tras la detención de Rudnev en Bariloche unos días antes. En el operativo, los investigadores secuestraron celulares, computadoras y ropa erótica. Con el análisis técnico de la DATIP, se descubrieron mensajes y contactos directos con el resto de la organización.

Por ahora, el juez Federal Gustavo Zapata dispuso que no puedan salir del país y les retuvo los pasaportes. Además, amplió el plazo de investigación hasta abril de 2026, un tiempo clave para desentrañar los vínculos internacionales del grupo.

La Justicia Federal les prohibió salir del país y les retuvo los pasaportes

El gurú ruso que quiso rehacer su imperio en la Patagonia

En paralelo, la Cámara Federal de Roca le dio un fuerte revés judicial a Rudnev. Revocó la prisión domiciliaria que le había otorgado el juez Zapata y ordenó que siga detenido en la Unidad 6 de Rawson, Chubut.

Rudnev no es un desconocido. En su país, fue condenado a 11 años por abuso sexual y liderar una secta en los ‘90. Tiene además un pedido de comparendo vigente en Montenegro. Según la fiscalía, su objetivo en la Patagonia era rearmar su imperio espiritual y expandir la red hacia Brasil.

Incluso, habría intentado usar al bebé de la víctima para obtener la nacionalidad argentina y, desde ahí, gestionar residencia brasileña. Una maniobra perversa para esconder su estructura criminal detrás de papeles legales.

Una denuncia médica que destapó el horror

La investigación empezó casi por casualidad. Personal médico de un hospital Ramón Carrilloo de Bariloche advirtió que una joven embarazada de nacionalidad rusa estaba siendo controlada por sus acompañantes. Las profesionales notaron su miedo, su silencio y la manipulación constante.

Pero lo más grave fue descubrir que una de esas mujeres intentó modificar la partida de nacimiento del recién nacido para inscribirlo como hijo del gurú Rudnev. Esa maniobra encendió todas las alarmas judiciales. Tras la denuncia, los fiscales ordenaron allanamientos en varias viviendas alquiladas por el grupo. Lo que encontraron no dejaba lugar a dudas: ventanas tapadas, colchones en el piso, pelucas y ropa erótica. Una postal que borró cualquier vestigio de espiritualidad.

Intento de fuga y autolesión

Algunos miembros de la red intentaron huir del país, pero fueron interceptados en los aeropuertos de Bariloche y Buenos Aires. Durante su arresto, Rudnev protagonizó una escena dramática: intentó cortarse el cuello con una hoja de afeitar, pero los efectivos lo redujeron antes de que lograra lastimarse de gravedad.

Mientras tanto, las dos mujeres demoradas en Neuquén quedaron oficialmente imputadas. Los fiscales aseguran que aprovecharon la vulnerabilidad de la víctima, la aislaron y la engañaron con promesas de una vida mejor.

El lídes de la secta es Konstantin Rudnev, actualmente detenido en Rawson, ya había cumplido prisión en una cárcel de Siberia por delitos similares

La sombra rusa sobre la Patagonia

De acuerdo con Migraciones, Rudnev y varios de sus seguidores entraron al país en octubre del año pasado. La hipótesis es escalofriante: la organización habría elegido Bariloche como base de operaciones sudamericana, amparándose en el anonimato de los retiros espirituales y el turismo extranjero.