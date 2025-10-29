Violento accidente en Ruta 40: un auto que remolcaba a otro volcó cerca de Zapala

Un grave siniestro vial se registró este miércoles alrededor de las 15 horas sobre la Ruta Nacional 40, en las inmediaciones de Villa Puente Picún Leufú, a unos 50 kilómetros al sur de Zapala.

Según la información aportada por testigos, se trató del vuelco de un vehículo que viajaba desde Junín de los Andes hacia Cutral Co, con una familia a bordo. Los primeros reportes indicaban la posibilidad de víctimas fatales, pero esa versión fue descartada más tarde.

De acuerdo con los datos recabados, los protagonistas del siniestro circulaban en dos automóviles: un Renault Clio que remolcaba un antiguo Dodge 1.500. En un momento del trayecto, el conductor del vehículo remolcado habría realizado una maniobra brusca, lo que provocó que ambos rodados perdieran el control y uno de ellos terminara volcado a la vera de la ruta.

Tras el impacto, el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) despachó dos ambulancias y personal de salud hacia el lugar. También intervinieron bomberos voluntarios y efectivos de la Policía de Zapala, quienes trabajaron para asistir a los heridos y garantizar la seguridad en la zona.

Los ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados al Hospital de Zapala, donde recibieron atención médica y, según confirmaron familiares, se encuentran fuera de peligro.

Las causas del accidente aún están siendo investigadas, aunque todo apunta a una maniobra imprevista durante el remolque como posible desencadenante del vuelco.