Plottier: secuestran Peugeot Partner con patentes falsas y papeles vencidos

Durante la mañana del martes, personal de la Comisaría 46° de Plottier realizó un operativo de control vehicular en las calles Río Colorado y San Martín, donde se detectó un vehículo Peugeot Partner con documentación y numeraciones adulteradas.

El procedimiento se realizó en el marco de las tareas preventivas que desarrolla la Policía del Neuquén para verificar la legalidad de los rodados que circulan en la ciudad.

Irregularidades en motor, chasis y documentación

Según informaron fuentes policiales, durante la inspección se constató que el vehículo presentaba números de motor y chasis adulterados, además de patentes apócrifas y la ausencia del sticker de seguridad obligatorio.

El personal especializado de Verificación del Automotor participó en el operativo y certificó las irregularidades. Asimismo, se comprobó que la cédula vehicular carecía de vigencia, lo que motivó el secuestrado inmediato del rodado.

Intervención judicial y cadena de custodia

Por disposición de la Fiscalía de Atención al Público, el Peugeot Partner fue secuestrado bajo cadena de custodia y trasladado a la dependencia policial correspondiente.

La Comisaría 46° quedó a cargo de las diligencias judiciales y de la investigación para determinar la procedencia del vehículo y la posible vinculación con otros hechos delictivos.