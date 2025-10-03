Bariloche: una denuncia por violencia de género derivó en hallazgo de drogas, armas y proyectiles

Un allanamiento realizado en una vivienda de la calle Soldado Olavarría, en Bariloche, derivó en el secuestro de drogas, armas y municiones, luego de una denuncia por violencia de género. La intervención policial se produjo en la tarde del jueves tras un episodio en el que un hombre agredió a su expareja, le destrozó el teléfono celular y la amenazó con un cuchillo. La situación activó el protocolo de actuación por violencia doméstica y permitió avanzar en una investigación por tenencia de estupefacientes y elementos bélicos.

Durante el procedimiento, personal de la Policía de Río Negro encontró más de 30 proyectiles de distintos calibres, dos armas de aire comprimido, réplicas de armas de fuego, balanzas de precisión y sustancias prohibidas. Según confirmaron fuentes oficiales, se trataba de marihuana y cocaína, lo que motivó la intervención del área de Toxicomanía y el inicio de una causa penal por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Los proyectiles fueron decomisados por la Policía Científica, mientras que los estupefacientes y elementos de precisión quedaron bajo custodia de Toxicomanía. La causa fue elevada a la Justicia Federal, que tomará intervención por la tenencia de drogas, mientras que en el fuero provincial se iniciaron actuaciones por lesiones, daños y amenazas agravadas por el uso de arma blanca.

El agresor fue detenido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales. La víctima recibió asistencia institucional y contención por parte de los organismos especializados en violencia de género. El caso generó preocupación en el entorno barrial, por la cantidad de elementos peligrosos hallados en el domicilio. El procedimiento permitió desactivar un entorno de riesgo y avanzar en la investigación penal con intervención de la Justicia Federal.